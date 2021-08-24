فيديو - سلحفاة بـ رأسين تثير ضجة كبيرة على تويتر

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ميل" أن حراس إدارة المتنزهات فى الولاية الأمريكية عثروا على مخلوق غريب على شاطئ إحدى الجزر، وقام حراس الجزيرة بالتقاط مقطع فيديو لـ سلحفاة ذات رأسين كانت تسير على الشاطئ، وقاموا بنشره على موقع التواصل الاجتماعى للتغريدات القصيرة "تويتر".
وتسبب المقطع فى ضجة بين رواد التواصل الاجتماعى بعد أن تداول الرواد الفيديو على صفحاتهم الشخصية عقب نشره.
فى حين أكدت إدارة الجزيرة أن أعداد الزائرين تضاعفت بعد نشر ذلك المقطع بحثا عن تلك السلحفاة.
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