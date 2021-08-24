الهند: مطاردة ساحر طالب بتقديم رضيع قربانا للبحث عن كنز

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة أن الساحر تعرف بأحد سكان قرية أسجيسبور المدعو جبار أحمد، وأقنعه بأن هناك فى بيته كنزا مخبأ وأن فى مقدوره مساعدة الرجل فى الكشف عن هذا الكنز لقاء أجر معين.
ومضت أشهر عدة دون أن تتوج عمليات البحث بنجاح، دفع أحمد خلالها 200 ألف روبية (نحو 2700 دولار) مقابل "خدماته". وبعد أن أنجبت زوجة أحمد طفلا طالب الساحر تقديمه قربانا لمواصلة البحث، مهددا الزوجين بأنه سيوجه قوة سحره ضدهما فى حالة رفضهما.
وأبلغ الزوجان الشرطة بالأمر لكن الساحر تمكن من الفرار، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
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