صور.. وفاة أطول رجل فى أمريكا عن 38 عاما

جدة - نرمين السيد - وقالت عائلة فوفكوفينسكى ذو الأوصول الأوكرانية إنه توفى متأثراً بأمراض القلب، فى عيادة مايو بروتشستر بولاية مينيسوتا، وفقاً لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتسبب ورم كان يضغط على الغدة النخامية فى إفراز مستويات غير طبيعية من هرمون النمو، ليصبح أطول رجل فى الولايات المتحدة بطول 7 أقدام و8.33 بوصات (متران و34.5 سم).

وقال شقيقه الأكبر، أوليه لادان من بروكلين بارك، لصحيفة "ستار ترييون أوف مينيابوليس"، إن فوفكوفينسكى كان من المشاهير عندما وصل من أوكرانيا بسبب حجمه والحرب الباردة فى أواخر الثمانينيات.

وظهر فوفكوفينسكى فى برنامج "دكتور أوز شو"، واستدعاه الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما خلال تجمع انتخابى فى عام 2009، عندما لاحظه الرئيس بالقرب من المنصة مرتدياً قميصاً كتب عليه "أكبر مؤيد لأوباما فى العالم".