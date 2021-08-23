- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن صحيفة "فولكسزيتونج" الألمانية أن سادات انتقل إلى لايبزيج فى ديسمبر 2020، بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية فى أفغانستان.
وأضافت الصحيفة أن سادات بدأ بالعمل مع إحدى الشركات المتخصصة بإيصال طلبات الطعام، بعد أن أنفق ما بحوزته من أموال.
ونقلت الصحيفة عن سادات قوله: "فى الوقت الحالى أعيش حياة بسيطة، أشعر بالأمان فى ألمانيا، أنا سعيد فى لايبزيج، أريد أن أدخر المال للذهاب إلى دورة اللغة الألمانية والدراسة أكثر".
وأردف: "لقد تقدمت بطلب للعديد من الوظائف ولكن لم أحصل على نتائج، حلمى الحالى هو العمل فى شركة اتصالات ألمانية".
يشار إلى أن سادات كان مقيما فى السابق بالمملكة المتحدة، وتوجه إلى أفغانستان بدعوة من حكومة كابل السابقة ليصبح وزيرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير أفغانى سابق يعمل «دليفرى» فى ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.