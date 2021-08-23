صور.. وزير أفغانى سابق يعمل «دليفرى» فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن صحيفة "فولكسزيتونج" الألمانية أن سادات انتقل إلى لايبزيج فى ديسمبر 2020، بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية فى أفغانستان.

وأضافت الصحيفة أن سادات بدأ بالعمل مع إحدى الشركات المتخصصة بإيصال طلبات الطعام، بعد أن أنفق ما بحوزته من أموال.

ونقلت الصحيفة عن سادات قوله: "فى الوقت الحالى أعيش حياة بسيطة، أشعر بالأمان فى ألمانيا، أنا سعيد فى لايبزيج، أريد أن أدخر المال للذهاب إلى دورة اللغة الألمانية والدراسة أكثر".

وأردف: "لقد تقدمت بطلب للعديد من الوظائف ولكن لم أحصل على نتائج، حلمى الحالى هو العمل فى شركة اتصالات ألمانية".

يشار إلى أن سادات كان مقيما فى السابق بالمملكة المتحدة، وتوجه إلى أفغانستان بدعوة من حكومة كابل السابقة ليصبح وزيرا.