برنامج شركاء يوتيوب يتجاوز مليونى منشئ محتوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت منصة "يوتيوب" الأمريكية الشهيرة لاستضافة ونشر محتوى الفيديو عبر الإنترنت، أن برنامج "شركاء يوتيوب"، الذى يسمح للمستخدمين بجنى الأموال من مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر المنصة، قد تجاوز 2 مليون منشئ محتوى.





وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم الاثنين، أن النظام الأساسى للمنصة أسهم فى تحويل يوتيوب إلى نشاط تجارى قابل للتطبيق لكبار منشئى المحتوى.

ونوه الموقع إلى أن النظام الأساسى ليوتيوب أثار قلقًا للمنصة، وتحديداً عندما يفعل الشركاء المؤهلون - غالبًا نفس هؤلاء المبدعين - شيئًا ينعكس بشكل سيء على النظام الأساسى، ويتسبب فى إبعاد المعلنين مؤقتًا.

ويمكن لمنشئى المحتوى المؤهلين لبرنامج الشركاء - تحتاج إلى 1000 مشترك على الأقل و 4000 ساعة من وقت المشاهدة الإجمالى على قناتك فى الأشهر الـ 12 الماضية - كسب المال من خلال الإعلانات ورسوم الاشتراك والتبرعات والبث المباشر وإيرادات خدمة "يوتيوب بريميوم" المميزة YouTube Premium.

وكافحت منصة "يوتيوب"، المملوكة لشركة "جوجل" Google، فى بعض الأحيان لإيجاد التوازن بين وجود الكثير من المبدعين الذين يجنون أرباحًا من الإعلانات وإرضاء المعلنين. وقد تضمن ذلك تحديد وقت إزالة الإعلانات من القنوات التى تشارك فى المضايقات أو المحتويات الأخرى التى بها مشكلات؛ بينما تأخذ "يوتيوب" جزءًا من عائدات الإعلانات لمنشئى المحتوى المؤهلين، وإذا كان المعلنون قلقين بشأن محتوى القناة، فسيسحبون إعلاناتهم.