إنفوجراف.. استشارى نفسى يحذر من ألعاب الأطفال الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - ظهرت مع التطور التكنولوجى مجموعة من الألعاب الإلكترونية، وانتشرت بشكل كبير خصوصًا بين الأطفال، إلا أن هذه الألعاب حال الإفراط فى قضاء الوقت معها تؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض النفسية والاجتماعية.





وفى الإنفوجراف التالى نستعرض سلبيات الألعاب الإلكترونية وإيجابيات الألعاب اليدوية:- يذكر أن عدد كبير من علماء علم النفس حذروا من إفراط الوقت فى الإلعاب الإلكترونية خصوصًا لدى الأطفال لأنها تؤدى إلى الإصابة بالتوحد وغيرها من الأمراض النفسية.

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