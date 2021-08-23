صور- الريش يعود ليسيطر على موضة صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وعادت موضة الريش من الجديد، حيث تعد الإضافات الكلاسيكية التى تزين بها ملابس المرأة منذ سنوات طويلة، سواء على فستان أو قميص أو حتى تنورة، وكانت تضيف لمسة أنثوية على الملابس.

وجاء تقرير فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوضح أن الريش انتشر تواجده فى العديد من التصميمات المختلفة للملابس، منها المجموعات الجديدة لدور الأزياء العالمية.

وتأتى تلك الموضة ذات اللون اللافندر الفاتح على أكمام الفساتين المطبوعة برسومات تجمع بين الألوان المختلفة، وتتناسب تلك الموضة فى المناسبات المسائية، حيث تمنح مرتديتها بإطلالة رقيقة وجذابة.

واتجهت واحدة من العلامات التجارية العالمية إلى تصميم سترة مصنوعة من قماش التويد ذات اللون الأزرق الباهت مع شريط من الريش الناعم عند الأكمام، وصممت علامة أخرى فستان مستوحى من موضة السبعينات، أكثر رقة وتعقيدًا، مزين بالريش عند أحد الكتفين، أو جمبسوت داكن اللون مزين بالريش من الرقبة.

وتتناسب تلك الموضة المصحوبة بالريش كافة المناسبات والخروجات، لدورها فى إضافة لمسة جمالية رقيقة.