بكاميرا مستديرة.. تسريبات تكشف مواصفات «Nokia G50 5G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف نوكيا الجديد "Nokia G50 5G" بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G. ويتوفر الهاتف بتصميم مميز وبلونين مختلفين، بالإضافة إلى اقترانه بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و128 جيجا بايت. وستقدم الشركة هاتفها الجديد بكاميرا ثلاثية خلفية مستديرة الشكل الرئيسية تأتى بدقة 48 ميجابيكسل، مع عدسة لتصوير العمق والتى تأتى بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى والتى تأتى بدقة 13 ميجابيكسل، وفلاش LED.

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