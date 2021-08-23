وصفة لذيذة لأصحاب الرجيم.. طريقة تحضير الدجاج المحمر بالثوم والكزبرة

جدة - نرمين السيد - ولعشاق الدجاج هناك بعض الوصفات التى يمكن الاستعانة بها لتحضير وجبة الغداء، منها "الدجاج المحمر بالثوم والكزبرة".

ولطهى الدجاج المحمر بالثوم والكزبرة للرجيم، نحتاج إلى بعض المقادير، وهى:

-500 جراما من صدر الدجاج.

-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

-ملعقة كبيرة من الزبدة.

-بصلة مبشورة.

-4 فصوص ثوم مهروس.

-ربع كوب من الكزبرة الخضراء الطازجة المفرومة.

-ملعقة صغيرة من الملح.

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

-فلفل أخضر حار.

طريقة التحضير:

يسخن الزيت والزبدة فى مقلاة واسعة على النار، وتتبل الدجاج بالملح والفلفل، ثم إضافة الدجاج إلى المقلاة وتقليبها لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر.

وبعدها يجب إضافة البصل والفلفل الأخضر وتقليبهم لمدة 5 دقائق حتى تطرى الخضار، ثم وضع الثوم المهروس والكزبرة وتحريكها لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

ويجب إزالة المقلاة عن النار وتوزيع عصير الليمون فوق الدجاج المحمر، ثم يقدم ساخنا بجانب الأرز أو البرغل المفلفل.