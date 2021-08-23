الجديد بيجيب صداع.. طريقة استعادة تويتر القديم

جدة - نرمين السيد - واستهدف التطبيق من ذلك توفير نظام تشغيل أكثر سهولة، ولمسة جمالية فريدة، بالإضافة إلى التركيز على المحتوى الذى يهم المستخدمين.

وعلى الرغم من تلك المزايا إلا أنه تلقى الكثير من الشكاوى من قبل المستخدمين، وفقا لموقع "Makeuseof".

وزادت شكوى المستخدمين بسبب إصابتهم بإجهاد العين والصداع النصفى بسبب استخدام التطبيق للتباين العالى في واجهة المستخدم الجديد.

وعند الرغبة فى استعادة تصميم تويتر القديم، هناك بعض الخطوات التى تساعد فى التراجع عن الشكل الجديد والعودة إلى التصميم القديم، وهى:

- فتح التطبيق "تويتر" على جهاز الكمبيوتر، وفتح وحدة تحكم جافا اسكريبت JavaScript، فى متصفح الويب الخاص بك.

- كتابة "document.cookie="ab_decider=responsive_web_chirp_font_enabled=false&responsive_web_nav_visual_refresh_enabled=false"، ثم اضغط إدخال.

- الضغط المطول على زرار "Shift" ثم النقر على أيقونة التحديث فى المتصفح.

- سيتم إعادة تحميل الموقع، ثم الحصول على التصميم القديم لتويتر.