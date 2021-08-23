نصائح مهمة فى المصيف للعناية بالشعر والبشرة

جدة - نرمين السيد - وبالرغم من استمتاعهن بالمناظر الطبيعية فى المصيف إلا أنه بعد مرور الوقت يتدهور شعرها ويتغير لون بشرتها للأسوأ.

وهناك نصائح عدة يجب أن تتبعها النساء عند الجلوس على الشاطئ لحماية البشرة والشعر، وفقا لموقع "treehugger"، منها:

-العناية بالبشرة:

يجب غسل الوجه جيدا عند الذهاب إلى المنزل بعد قضاء وقت طويل على الشاطئ، ويجب إزالة الكريم الواقى من الشمس حتى لا يسد المسام، والتخلص من بقايا المياه المالحة والرمال.

وفى حالة عدم إصابة المرأة بحروق الشمس يجب تقشير بشرتها بمزيج من السكر البنى مع زيت اللوز الحلو، للتخلص من الطبقات المتراكمة لخلايا الجلد الميتة، وترطيب البشرة، مع تجنب استخدام أدوات التجميل.

-العناية بالجسم:

بعد العودة من الشاطئ، يفضل الحصول على حمام بارد، مع استخدام فرشاة الجسم لفرك طبقات التكتل من كريم واقى الشمس والعرق والرمل، مع استخدام صابون لطيف ثم ترطيب الجسم.

وعند المعاناة من حروق الشمس، يجب لحصول على حمام حليب عن طريق إضافة بضعة أكواب من الحليب كامل الدسم إلى حوض الماء أو نقع منشفة فيه، ثم مسح الجسم بها، حيث يساعد الحليب على التخلص من خلايا الجلد الميتة ويرطب البشرة.

-العناية بالشعر:

يفضل عند العودة من الشاطئ استخدام الشامبو المرطب، وفى حالة إذا كان الشعر كثيف أو مجعد، يفضل غسل الشعر بالبلسم، مع تدليك الشعر بأطراف الأصابع لتنظيفه، أثناء الإستحمام.

كما يجب الامتناع عن استخدام أدوات الصفيف الساخنة لبضعة أيام.