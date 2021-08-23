هانى البحيرى يفتتح مهرجان الموضة فى دبى سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - يشارك مصمم الأزياء هانى البحيرى، فى مهرجان الموضة "جلف برايد"، والذى يضم عددًا من مشاهير ومصممى الأزياء العالميين فى أوروبا والدول العربية، وذلك أول سبتمبر المقبل ولمدة 5 أيام، فى مركز التجارة العالمى بدبى.





ويشارك فى المهرجان مصمم الأزياء الفلبينى العالمى مايكل سينكو، بحضور عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام والشخصيات العامة.

ويكشف البحيرى خلال مشاركته فى المهرجان أكثر من 35 تصميما لفساتين سوارية وزفاف لشتاء 2022 من تصميماته لخطوط الموضة العالمية الراقية.

يذكر أن هانى البحيرى شارك مؤخرًا فى أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021 أون لاين، نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها أزمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية.

كما شارك كأول مصرى بأسبوع الموضة الأسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثانى على التوالى، إلى جانب اختياره للمشاركة فى أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week"، للعام الثانى على التوالى.

وتألق البحيرى، للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم، حيث ارتدت فستان العام الأول الفنانة يسرا اللوزى وبلغ قيمته 5 ملايين دولار، والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية نيكول سابا والذى قدر بحوالى 200 مليون جنيه مصرى، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

ومؤخرًا فوجئ الجميع من متابعى الموضة العالمية بفستان زفاف من تصميمه مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر، وتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف التى قدمها هانى البحيرى من قبل.