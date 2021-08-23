جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف Realme C21Y بشاشة يبلغ قياسها 6.5 بوصة وجودة عرض+ HD للشاشة وبدقة 720X1600 بيكسل، وفقا لما جاء فى موقع "Gsmarena" التقنى.
ويتوفر الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية، تبلغ دقة الرئيسية منها 13 ميجابيكسل، مع كاميرا لتصوير ماكرو والتى تأتى بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى مدعومة بالذكاء الإصطناعى، ومن المتوقع أن تأتى بدقة 5 ميجابيكسل.
ويتوفر بالهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، ويأتى بلونين الأزرق والأسود بسعر يبلغ 150 دولار أى ما يزيد عن 2.000 جنيه مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر هاتف Realme C21Y الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.