مواصفات وسعر هاتف Realme C21Y الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف Realme C21Y بشاشة يبلغ قياسها 6.5 بوصة وجودة عرض+ HD للشاشة وبدقة 720X1600 بيكسل، وفقا لما جاء فى موقع "Gsmarena" التقنى.

ويتوفر الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية، تبلغ دقة الرئيسية منها 13 ميجابيكسل، مع كاميرا لتصوير ماكرو والتى تأتى بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى مدعومة بالذكاء الإصطناعى، ومن المتوقع أن تأتى بدقة 5 ميجابيكسل.

ويتوفر بالهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، ويأتى بلونين الأزرق والأسود بسعر يبلغ 150 دولار أى ما يزيد عن 2.000 جنيه مصرى.