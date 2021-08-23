أجمل صور لملكة الجمال الروسية بولينا بوبوفا

جدة - نرمين السيد - بولينا بوبوفا عارضة أزياء روسية ولدت فى يكاترينبورج عام 1995، وفى سن صغيرة دخلت عالم الموضة والأزياء وحققت شهرة واسعة. وشاركت فى مسابقات ملكات الجمال وفازت بلقب "ملكة جمال روسيا 2017" مثلت بلدها فى مسابقة ملكة جمال العالم 2017. وتتمتع بولينا بثقافة واسعة وتتحدث الروسية والإنجليزية والصينية بطلاقة. وتتميز الروسية بملامحها الجميلة والبسيطة وقوامها الرشيق، وزاد ذلك من إطلالاتها جمالا وجاذبية، مما جعلتها تحتل مكانة كبيرة لدى محبيها.

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