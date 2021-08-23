صور- الأوفر سايز موضة ملابس الشباب صيف 2021

جدة - نرمين السيد - ويقول الموديل والفاشون بلوجر الهولندى بويد هوك "Boyd Hoek"، إن القمصان الفضفاضة من خطوط الموضة الأكثر رواجا هذا الصيف بالنسبة لملابس الرجال والشباب.

وأكد أن موضة "اللبس الواسع" الفضفاض أو الأوفر سايز Oversize مستمرة فى هذا الصيف بعد أن اكتسحت موضة شتاء 2021 وتتميز بأنها عملية ومناسبة لكل أشكال الأجسام وملائمة لجميع الشباب والرجال.

وأضاف، تعتبر الألوان الترابية من أحدث اتجاهات موضة 2021، كما يأتى على رأسها ألوان مثل الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والأصفر الخردل والبنى الداكن.

وأوضح أن الموضة هذا الصيف أيضا السروال عالى الخصر أو الهاي ويست كام يطلق عليه، سيبدأ فى الانتشار خلال هذا العام، حيث يساعد الرجل فى أن يبدوا أكثر رشاقة وطولا.