- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ويقول الموديل والفاشون بلوجر الهولندى بويد هوك "Boyd Hoek"، إن القمصان الفضفاضة من خطوط الموضة الأكثر رواجا هذا الصيف بالنسبة لملابس الرجال والشباب.
وأكد أن موضة "اللبس الواسع" الفضفاض أو الأوفر سايز Oversize مستمرة فى هذا الصيف بعد أن اكتسحت موضة شتاء 2021 وتتميز بأنها عملية ومناسبة لكل أشكال الأجسام وملائمة لجميع الشباب والرجال.
وأضاف، تعتبر الألوان الترابية من أحدث اتجاهات موضة 2021، كما يأتى على رأسها ألوان مثل الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والأصفر الخردل والبنى الداكن.
وأوضح أن الموضة هذا الصيف أيضا السروال عالى الخصر أو الهاي ويست كام يطلق عليه، سيبدأ فى الانتشار خلال هذا العام، حيث يساعد الرجل فى أن يبدوا أكثر رشاقة وطولا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- الأوفر سايز موضة ملابس الشباب صيف 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.