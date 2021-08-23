صباحك ومطرحك.. نصائح لإنقاص الوزن

جدة - نرمين السيد - وأشار فادى إبراهيم خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى بعض خطوات تسهل من فقدان الوزن.

وشدد فادى على ضرورة وضع هدف محدد، واتباع نظام غذائى معين، بالإضافة إلى اتباع التمارين الرياضية مثل المشى.

وحذر الإعلامى من عدم تناول وجبة الإفطار لأجل فقدان الوزن، مشيرا إلى أن ذلك لا يساعد على الحرق بشكل طبيعى.

ونصح بتناول وجبات بسيطة بين الوجبات الرئيسية مع مراعاة تناول أطعمة تساعد على الحرق، مضيفا أهمية الإكثار من شرب المياه وعدم استبدالها بالمياه الغازية أو العصائر.

وقال إن هناك الكثير يعتقد بأن الأرز البسمتى ليس به سعرات الحرارية لذا هو مناسب للدايت، ولكنه به سعرات حرارية ولكن بنسبة أقل من العادى.