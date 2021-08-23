باى بال تطلق خدمتها للعملات المشفرة فى المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية اليوم الإثنين أن باى بال ستسمح للعملاء البريطانيين بشراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها وبيعها، بدءا من الأسبوع الجارى.
وقال خوسيه فرنانديز دا بونتى المدير العام لشركة باى بال لقطاع العملات الرقمية: "لقد كان أداؤنا جيدا حقا فى الولايات المتحدة، نتوقع أن نحقق أداء جيدا فى المملكة المتحدة أيضا".
وتعد تلك الخطوة أول توسع دولى لمنتج العملات المشفرة من باى بال PayPal منذ إطلاقه فى الولايات المتحدة العام الماضى، وكما تعد المنصة هى واحدة من العديد من الشركات التى تقفز إلى عالم العملات المشفرة غير المنظم فى الغالب.
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