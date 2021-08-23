جدة - نرمين السيد - كرة القدم معروفة بـ "الساحرة المستديرة"، حيث إنها تسحر القلوب وتخطف الأبصار تجاه اللعبة الحلوة التى يطرب لها الوجدان، إلا أن كل هذه الصفات الجميلة قد تتبخر إذا حدث ما يعكر الصفو.





فوفقا لما نشرته صحيفة "نيوز ويك"، فإن حكم مباراة كرة قدم للهواة فى ولاية أوكلاهوما الأمريكية أشهر سلاحه "طبنجة" فى وجه لاعب بعد مشادة كلامية دارت بين اللاعب والحكم اعترض خلالها اللاعب على طرده من المباراة فبدلا من أن يشهر له الحكم البطاقة الحمراء أشهر السلاح فى وجهه!! وكشف مقطع فيديو على يوتيوب حالة من الجدل التى حدثت بين اللاعب والحكم، حيث اعتراض اللاعب على البطاقة الحمراء التى أشهرها الحكم والتى بموجبها تم طرد اللاعب، حيث روى أحد المشجعين فى أرض الملعب، أن الحكم غادر الملعب متجها إلى الجراج إلى سيارته وحينما حضر مرة آخرى كان بيده مسدسا وأشهره فى وجه اللاعب المطرود. وتم الاتصال برجال الشرطة والذين تمكنوا من القبض على حكم المباراة واتهامه بإشهار سلاحه وتهديد الحضور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - حكم مباراة يشهر طبنجة فى وجه لاعب رفض الكارت الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.