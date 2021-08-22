لهذا السبب .. جوجل تقرر إيقاف بيع هواتفها القديمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "إنغادجيت" التقنى المتخصص، أن جوجل حصرت بيع الهواتف فى متاجرها حاليا على هاتف "بيكسل 5 إيه" الجديد، استعدادا لطرحها هاتفى "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" المرتقبين. وفوجئ رواد متاجر جوجل سحبها هاتفى "بيكسل 5"، و"بيكسل 4 إيه" من تلك المتاجر، فيما يبدو أنه حث للمستخدمين على اقتناء الهواتف الجديدة من الشركة الأمريكية، وأتاحت متاجر جولج أيضا إمكانية ترقية الهواتف القديمة، بهواتف "بيكسل" الجديدة المرتقبة.

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