ساعة جالاكسى 4 من سامسونج تعطى لمحة عن مستقبل ساعات أندرويد

وحسبما ذكر موقع CNET الأمريكى، اليوم السبت، لا يزال من المبكر جداً الآن معرفة الاتجاه الذى تسلكه ساعة "جالاكسى 4" ومنصة "أندرويد وير أو إس" من جوجل، إذ لن تصبح الساعة متاحة حتى 27 أغسطس، لكن هناك بعض الأشياء التى كُشِفَت بالفعل من يومين عن كلا الطرازين.
وكشف CNET أنَّ الساعة، بحجمها 44 ملم، تتميز بالتبديل بين طرق العرض السريعة لتطبيقات المعلومات المصغرة، والتى تسمى Tiles. وتضم مقاييس صحية بشكل أساسى، وبعض الإضافات مثل التقويم والرسائل.
من المرجح توفيرها المزيد من السمات مع استمرار تطور منصة Wear OS 3- وير أو إس 3".
وأشار الموقع الأمريكى أيضًا إلى أنَّ مستشعر تحليل الجسم الجديد من سامسونج سهل الاستخدام، كما أنَّ لدى سامسونج طريقة لفحص ضغط الدم على ساعاتها باستخدام مستشعر معدل ضربات القلب البصرى.
وعن شحن البطارية، يلفت الموقع إلى أنه يمكن توقع استمرارها ليوم ونصف يوم أو يومين.
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