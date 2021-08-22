القوصى لـ دوت الخليج: إطلاق مصر لـ4 أقمار صناعية يضعها على الخريطة الفضائية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن الدولة تسعى إلى إطلاق أقمار صناعية خلال عام 2022، وذلك لأغراض الاستشعار عن بعد والبحث العلمى، مضيفًا أن ذلك يضعها على الخريطة الفضائية العالمية.





وأوضح القوصى، فى تصريحات لـ دوت الخليج، اليوم الأحد، أن النشاط الفضائى المصرى فى الوقت الحالى أكثر تطورًا، منوهًا إلى أنه من المقرر إطلاق 4 أقمار صناعية، أولهم من نوع "كيوسات" طول ضلعه 10 سم، وسيكون أول قمر تطلقه جامعة مصرية وهى كلية الهندسة بجامعة بنها بالتعاون مع وكالة الفضاء، مشيرًا إلى أن الجامعة نفذت أجزاء من الأنظمة الفرعية له تم تسليمها إلى الوكالة لتجميعها واختبارها، كما سيتم إطلاق قمر آخر وزنه 4 كيلو جرام.

وأكد الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن القمرين السابقين تم تنفيذهما بأيادٍ مصرية خالصة دون تدخل أى خبرة أجنبية، وذكر أن القمر الثالث المقرر تنفيذه وزنه يصل إلى 65 كيلو جرام بطول 50 سم، بالتعاون مع إحدى الجهات الأجنبية بنسبة 45% مكون محلى، و55% مكون أجنبى يتم تنفيذه داخل الوكالة، مشيرًا إلى أن هذا القمر يساهم فى خلق كوادر قادرة على التنفيذ والتصميم لأقمار كبيرة.

وعن القمر الصناعى الرابع "مصر سات 2"، قال إنه مشروع مشترك بين مصر والصين ويعد ثمرة تعاون بين الشعبين، وسيتم إطلاقه بالتعاون مع الجانب الصينى فى بدايات عام 2023، كاشفا أن المشروع يعمل يعمل به 43 مهندسًا مصريًا بجانب الفريق الصينى، ومن المقرر تجميعه فى مصر واختباره داخل مركز تجميع الأقمار الصناعية، لافتًا إلى أنه من الأقمار متوسطة الحجم والتى تزن 350 كيلو جرام، مثبت عليه كاميرات بدقة إيضاحية 2 متر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التصميم وبناء النموذج الهندسى.

وذكر القوصى، أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تسعى إلى توطين وتطوير الاستخدام السلمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء لتصل بها إلى المنافسة العالمية.