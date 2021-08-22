فيديو - استعدادات الصين لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - حذرت صحيفة صينية من أن الصين، يمكن أن تواجه مأساة بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى يشهدها العالم، بصورة جعلت العديد من المناطق تتعرض لفيضانات عارمة أو أمطار غزيرة بمعدلات غير مسبوقة.





ولفتت الصحيفة إلى أن مدينة تشنغتشو تعرضت لأمطار غزيرة، فى يوليو، مشيرة إلى أن حجم مياه الأمطار التى غمرت المدينة خلال 3 أيام فقط يكافئ حصيلة مياه الأمطار التى كانت تشهدها نفس المدينة خلال عام، ونوهت الصحيفة إلى أن هناك الكثير من التساؤلات حول طريقة تعامل الصين مع الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية فى المستقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية باتخاذ مسارين، أحدهما محاولة الحد من الانبعاثات الحرارية الناتجة عن القطاعات الصناعية العملاقة، بالتوازى مع التوسع فى زراعة الغابات الشجرية. كما تتوسع الصين فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى التوسع فى استخدام المركبات التى تعمل بالطاقة الكهربائية مثل السيارات الكهربائية.

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