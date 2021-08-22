الملكة إليزابيث تطالب بالرد القانونى على تصريحات هارى وميجان

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر مطلع أن الملكة إليزابيث غاضبة من "التصريحات المتكررة وغير الصحيحة" للزوجين، وأبدت امتعاضها.
وكشف المصدر أنه سيتم إبلاغ هارى وميجان بأنه لن يتم التسامح معهما فى "التشهير والتجاوز على العائلة المالكة والملكة"، وأن الفريق القانونى للنظام الملكى يجرى استشارات مع خبراء بعد وابل الانتقادات من الزوجين المقيمين فى الولايات المتحدة.
وتخشى العائلة الملكية أن يُصغى الشعب الأمريكى لما سيذكره كتاب هارى وميجان المزمع نشره ويتضمن مذكراتهما.
وكان الزوجان أخبرا المذيعة الأمريكية أوبرا وينفرى فى وقت سابق من هذا العام، أن أحد أفراد العائلة المالكة قد أثار مخاوف بشأن لون بشرة ابنهما آرشى، ما أوحى بوجود جو من العنصرية داخل العائلة الملكية.
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