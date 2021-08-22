طرق التخلص من اكتئاب البريد الإلكترونى  

جدة - نرمين السيد - انتشر فى الآونة الأخيرة مصطلح جديد لنوع نادر من الاكتئاب أطلق عليه اسم اكتئاب "البريد الإلكترونى"، وتشير الدراسات إلى أن التفاعلات الاجتماعية الإيجابية عبر البريد الإلكترونى وغيرها من الوسائل الإلكترونية، يمكن أن تحفز إنتاج الدوبامين وهى مادة كيميائية مرتبطة بالشعور بالرضا، ولكن قد يتطور الأمر سلبيا ليتحول إلى الاكتئاب، بحسب ما نشرته مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية المتخصصة.





وجاءت أبرز طرق التعامل مع اكتئاب البريد الإلكترونى على النحو التالى: 1. تمارين التنفس. 2. تقنيات التهدئة مثل التأمل. 3. تحديد أولويات الرسائل التى تحتاج إلى الرد سريعا. 4. وجود خطة محددة يمكن أن تسهل مهمة إدارة البريد الإلكترونى. 5. غير عادات البريد الإلكترونى الخاص بك. 6. لا تفكر بأن عدم الحصول على استجابة فورية للبريد الإلكترونى يشكل خطأ ما. 7. ضع حدود حول عدد المرات التى تقوم فيها بالتحقق من البريد الإلكترونى والإجابة عليه. 8. وضح للآخرين عندما لا تكون متاحا أو خارج ساعات العمل العادية. 9. اجعل رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بك قصيرة ولطيفة ومباشرة. 10. لا ترد على رسائل البريد الإلكترونى المحبطة على الفور. 11. اطلب التوضيح عندما ترى رسائل بريد إلكترونى غير مفهومة.

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