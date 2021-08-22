ليست الأولى.. شاب عراقى يكتشف ثغرة فى موقع فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وحصل الشاب العراقى مؤمل أحمد شكير، والذى يبلغ من العمر 22 عاما، ويعمل مسؤولا للأمن السيبرانى بمركز الإعلام الرقمى فى العراق، ويقيم فى محافظة واسط العراقية، على مكافأة من شركة فيسبوك، قدرها 4 آلاف دولار.

وكما يقول مؤمل، فى لقاء مع "سكاى نيوز عربية"، فهذه ليست المرة الأولى التى يكتشف فيها ثغرات فى عدة مواقع عالمية، مثل فيسبوك وإنستجرام وتيليجرام، وحتى موقع وكالة ناسا الأمريكية، وموقع وزارة الدفاع الأميركية البنتاجون، وأنه حصل عدة مرات من قبل على كلمات الشكر من تلك الجهات والشركات العالمية الكبيرة.

وأكد مؤمل، أن اسمه موجود ضمن لوائح الشرف والتكريم، من قبل موقع فيسبوك، على امتداد الأعوام من 2018 حتى العام الجارى، حيث اكتشف طيلة هذه المدة 7 ثغرات فى الموقع العالمى الشهير.

ويقول مؤمل: "أول مكافأة مادية نلتها كانت 2500 دولار أمريكى، وتوالت المكافأت فيما بعد وتضاعفت مبالغها، والمهم بالنسبة لى ليس فقط التقدير المالى وإنما الأهم السعادة التى تنتابنى وأنا أكرم من قبل شركات عالمية مرموقة، لكونى قد كشفت ثغرات وأخطاء فى مواقعها الإلكترونية وفى نظام عملها".

ويتابع: "أشعر بفرح عارم وأنا أرى الكثيرين من الشباب العراقيين والعرب حتى، يتواصلون معى ويبدون إعجابهم ومساندتهم لى"، ويطمح فى إكمال دراسته الجامعية خارج العراق، العام المقبل.