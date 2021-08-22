«القمر الأزرق».. معهد البحوث الفلكية: اليوم اكتمال بدر شهر المحرم فى السماء

جدة - نرمين السيد - تشهد سماء الكرة الأرضية اليوم ظاهرة اكتمال بدر شهر المحرم، ويبلغ لمعانه نسبة 99.7%، ويطلق عليه اسم "القمر الأزرق" باعتباره ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة خلال موسم الصيف فى نصف الكرة الشمالى، ولكنه لن يبدو باللون الازرق فى السماء.





وقال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن القمر سيصل لمرحلة الاكتمال عند الساعة الثانية ودقيقتين مساء اليوم ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأوضح أنه سيكون مرئيا بجوار كوكبى زحل والمشترى وحتى قبيل شروق الشمس فجر اليوم التالى، لافتا إلى أن بدر شهر أغسطس يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الحفش) لأن هذا الوقت من العام يسهل صيد سمك الحفش الكبير فى البحيرات العظمى.

من جهته، قال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، إنه بعد حلول ظلمة الليل سيرصد القمر البدر بجوار كوكب المشترى الذى سيظهر كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة للعين المجردة فى حالة اقتران وسيترافقان طوال الليل.

وعن سبب تسميته بـ(القمر الأزرق)، أوضح أنها تطلق على نوعين شهرية أو فصلية، فتسمية القمر الأزرق الشهرى تطلق على القمر البدر الثانى عندما يصادف حدوثه بنفس الشهر فى التقويم الميلادى، أو القمر الأزرق الموسمى، وهو ثالث قمر بدر لأحد الفصول يشتمل على أربعة أقمار بدر.

وأضاف أن علم الفلك يعرف الفصل بأنه الفترة الزمنية بين الانقلاب والاعتدال، أو العكس، وكل فصل شتاء، ربيع، صيف أو خريف، يستمر ثلاثة أشهر وعادة ما يكون له ثلاثة أقمار بدر، بفاصل زمنى يبلغ نحو 30 يومًا، ونظرًا لأن اكتمال القمر لشهر يونيو الماضى حدث بعد أيام قليلة من الانقلاب الصيفى، فسنرى أربعة أقمار بدر فى فصل الصيف الحالى، والذى سينتهى مع الاعتدال الخريفى فى سبتمبر المقبل.

وقال إن البدر الثالث، القمر الأزرق الموسمى سيظهر اليوم الأحد، ولكن لن يكون باللون الأزرق فهى مجرد تسمية، ولكن يمكن أن يحدث ذلك فى حالات نادرة للغاية ولا علاقة له بالتقويم أو مراحل القمر أو يكون بدرا، فعندما يظهر القمر ذو اللون الأزرق فى أى وقت سيكون ذلك ناتجًا عن ظروف جوية تشمل قطرات الماء فى الهواء أو أنواع معينة من السحب، أو الجسيمات التى يتم قذفها فى الغلاف الجوى بسبب الرماد البركانى والدخان أيضًا، ويتم كذلك صنع أقمار زرقاء فى الصور باستخدام مرشحات زرقاء خاصة للكاميرات أو فى برامج معالجة الصور.

وأشار إلى أنه بشكل عام تطلق تسمية الأقمار الزرقاء كل 2 إلى 3 سنوات حيث كان آخر قمر أزرق فى 31 أكتوبر 2020، بالتزامن مع تقابل المريخ فى ذلك الوقت، ومن قبيل الصدفة، سيظهر القمر الأزرق لهذا العام بالقرب من الكواكب مرة أخرى، ولكن هذه المرة كوكبى المشترى وزحل وسوف تستخدم تسمية القمر الأزرق مرة أخرى فى أغسطس 2023.