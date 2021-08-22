طريقة تحضير كرات الدجاج بالصويا صوص للدايت

جدة - نرمين السيد - ومن بين تلك الوصفات الآسيوية "كرات الدجاج بالصويا صوص للدايت"، والتى تعد من المأكولات التى تساعد فى خسارة الوزن.

ولطهى كرات الدجاج بالصويا صوص للرجيم، نحتاج إلى:

-4 حبات من البصل متوسط الحجم.

-نصف كوب صويا صوص.

-6 حبات من الجزر المقطع شرائح.

-4 حبات من الفلفل الأخضر المقطع شرائح.

-4 فصوص من الثوم.

-ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

-كيلو صدر الدجاج.

-ملح.

-فلفل أسود.

طريقة التحضير:

يقطع البصل إلى شرائح رفيعة ويقلى فى الزيت، ويتم إضافة الثوم المهروس عليه وتقليبه جيدا.

وبعدها نحتاج إلى تقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة وإضافتها على البصل وتقليبها حتى تنضج، وإضافة الملح والفلفل الأسود لها.

ووضع الجزر والفلفل على الدجاج وتقليبه جيدا، وبعد أن ينضج الخضار يجب إضافة الصويا صوص وتحريكها لمدة دقيقتين.