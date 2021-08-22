من قشر البيض.. صينى يصنع تحفا فنية

جدة - نرمين السيد - ويحتاج استخدام قشر البيض فى صناعة الأشكال الفنية إلى الدقة العالية عند التعامل معه، لأجل إظهار تلك التحف.
وجاء تقرير فى "روسيا اليوم" يشير إلى أن الشخص الذى يمكن أن يقوم بهذه المهمة سيقضي وقتا طويلا حتى يستكمل هذا العمل بالجودة المطلوبة.
وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، نشرته صحيفة "الشعب الصينية" خطوات إعداد قشر البيض لاستخدامه فى الأعمال الفنية، والأدوات المستخدمة لإنجاز تلك التحف بدقة عالية.
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