«كلوب هاوس» يحذف المعلومات الشخصية من حسابات المستخدمين فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن تطبيق كلوب هاوس حذف عشرات الآلاف من السير الذاتية والصور الخاصة بمستخدميه الأفغان مع جعل من الصعب اكتشاف حساباتهم خلال عملية البحث داخل التطبيق.
وقال متحدث باسم كلوب هاوس إن الإجراءات لم تؤثر على متابعى المستخدمين، ويمكن عكس جميع التغييرات إذا كان المستخدم يفضل ذلك.
وتتيح المنصة استخدام أسماء مستعارة لأغراض حقوق الإنسان أو السلامة، وقال المتحدث إن الشركة تشاورت مع خبراء فى حرية التعبير والتطرف العنيف للمساعدة فى صياغة نهجها، ويأتى ذلك مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، واتخذت منصة فيسبوك إجراءات مشابهة لحماية المستخدمين منها إخفاء قوائم الأصدقاء.
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