صور- أزياء بسيطة ومريحة للبرازيلية جوانا برادو

جدة - نرمين السيد - ونالت جوانا برادو شهرة واسعة فى مجال الأزياء والموضة حتى لمع اسمها، وأصبحت من أشهر عارضات أزياء البرازيل. وظهرت على العديد من أغلفة المجلات، لبساطة ملامحها ورشاقة قوامها، ولكن تركت جوانا الأزياء والموضة وأصبحت سيدة أعمال برازيلية أمريكية. وتعشق جوانا ممارسة التمارين الرياضية التى منها اليوجا، وتنشر صور مختلفة عبر صفحتها على "إنستجرام" بأزيائها البسيطة.

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