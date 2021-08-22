واتساب تطرح نسخة جديدة لأجهزة آيباد

جدة - نرمين السيد - وتستهدف الشركة توسيع المميزات الجديدة لواتساب، وذلك من خلال دعم متعدد للأجهزة، وفقا لموقع "9to5Mac".

وسيتيح تطبيق واتسآب الجديد القادم لأجهزة آيباد سهولة فى استخدام التطبيق، حيث أنه لا يمكن فتح واتسآب حاليا على آيباد بدون ربطه على هاتف الآيفون أولا، وهو أمر كان يعانى منه أغلب المستخدمون.

وسيتمكن مستخدمو تطبيق واتسآب على آيباد من الحصول على ميزة تعدد الأجهزة حيث سيستطيعوا فتح التطبيق على الويب وربطه بأجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى بوابة Portal دون الحاجة إلى توصيل هواتفهم.

وأوضحت التقارير تطبيق واتسآب القادم لأجهزة آيباد سيكون تطبيقًا أصليًا يعمل بشكل مستقل تماما عن هواتف آيفون الخاصة بالمستخدمين، وسيتمكن قريبا أولئك الذين يختبرون WhatsApp beta وهى النسخة التجريبية من واتسآب فى تحديث مستقبلى على أجهزة آيباد.