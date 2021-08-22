صور- ألوان الحقائب الزاهية تتصدر موضة صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتعتبر الحقائب الملونة من أكثر الصيحات رواجا فى 2021، والتى تساعد فى منح مظهر أنيق فى مختلف التوقيتات والتى تتناسب مع الإطلالات المختلفة.
وتلجأ بعض الفتيات إلى الاستعانة بالدرجات الزاهية الأساسية مثل الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر، كما يمكن تجربة الدرجات الباستيل لإطلالة أكثر نعومة، لتماشيها مع مختلف ألوان الملابس.
وعند اختيار الحقائب الملونة، يفضل اختيار الملابس بألوان محايدة وذلك لأن الحقيبة الملونة ستكون مناسبة بالتأكيد لملابس باللون الأسود أو البيج أو الأبيض.
تعد هذه الطريقة أفضل حل يمكنك اللجوء إليها إن كنت فتاة خجولة تتردد من ارتداء الملابس بدرجات زاهية معا، حيث ستساعدك هذه الطريقة كثيراً فى الحصول على إطلالة أنيقة مواكبة لأحدث صيحات الموضة بشكل راقى ومميز.
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