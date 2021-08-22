فى ظاهرة نادرة.. «الدولارات الرملية» تغزو الشواطئ الأمريكية

جدة - نرمين السيد - و"الدولار الرملى" كائن بحرى يصنف ضمن أنواع القنافد البحرية ذات الجسم المسطح، وله أطراف وزعانف صغيرة تعتمد عليها فى الحركة.

ورصد مقطع فيديو تجمع آلاف من هذه الكائنات، على الشواطئ، ما أثار حيرة خبراء الحياة البحرية والسكان المحليين، وفقا لشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، التى نشرت الفيديو.

ورغم أن النوع المعروف فى ولاية أوريجون فى الولايات المتحدة الأمريكية، هو النوع الأبيض، إلا أن هناك أنواع فى مناطق مختلفة من العالم ذات ألوان أخرى أبرزها الأخضر والأزرق.