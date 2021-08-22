فيديوجراف - آخرها منع مناقشة وزنه .. عجائب الزعيم الكورى الشمالى لا تتوقف

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن فقدان الرئيس الكورى لوزنه، حيث صدر مؤخرًا أمرًا يمنع المواطنين من الحديث عن فقدان الزعيم الثمين لوزنه، وتروج السلطات بأن كيم قلل الطعام تضامنا مع نقص إمدادات الغذاء بالبلاد.
وتشير تكهنات إلى أن فقدان كيم لوزنه كان بسبب إصابته بمرض، وتفيد تقديرات بأن كيم فقد ما بين 9 و20 كيلوجراما من زنه، كما أبدى عدد من مواطنى كوريا الشمالية سعادتهم لفقدان كيم بعضا من وزنه.
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