فيديو.. عروس تركض هاربة بفستان الزفاف فى شوارع عمان

جدة - نرمين السيد - وتساءل رواد التواصل الاجتماعى، فى منشورات لهم، تعقيبا على الحادثة، عن سبب هروب العروس بهذه الطريقة فى الشوارع، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
ونقل موقع "سرايا" الإخبارى الأردنى، عن الفتاة الهاربة بلباس العروس، قولها إن ذلك كان ضمن جلسة تصوير متفق عليها.
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