فيديو- الغرفة التجارية: الصبارة الراقصة لعبة ترفيهية لا تعلم الطفل شيئا

جدة - نرمين السيد - أكد محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، أن الصبارة الراقصة ليست لعبة جديدة، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعى هى سبب انتشارها مؤخرا.





وقال حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية الحياة، مساء السبت، إن الصبارة الراقصة لعبة ترفيهية تردد الكلام وترقص بشكل معين وتجذب اهتمام الطفل، موضحا أنها ليست من اللعب التربوية.

وأشار إلى أن الطفل يستطيع أن يمرح بها وخاصة عندما تردد كلامه وترقص بالشكل المضحك بالنسبة لهذا الجيل، مؤكدا أنها ليست اللعبة الوحيدة التى تردد الكلام فى الأسواق، ولكنها تتسم بفعل 3 أمور فى نفس الوقت.

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ونوه وكيل شعبة الأدوات المكتبية إلى أن سعر اللعبة ارتفع بعد الانتشار الذى حظيت به على مواقع التواصل، متابعا: "لعبة ترفيهية لا تعلم الطفل شيئا أو تقوم سلوكا معينا، والطفل بإمكانه أن يفرح ويلعب بها قليلا لأن الألعاب ليست سلعة معمرة".