حديقة تحبس البشر فى قفص وتترك الأسود طليقة بجنوب إفريقيا 

وتسمح محمية الأسود "جى جى لايون" فى هاريسميث فى جنوب إفريقيا لزوارها بالوقوف داخل القفص من أجل رؤية الأسود الإفريقية المذهلة عن قرب بطريقة آمنة وإنسانية، والتقاط صورًا تذكارية معها.
وشاركت المصورة ومديرة الشركة غير الربحية، سوزان سكوت، هذه الصور المذهلة التى تظهر عشاق الحيوانات المحظوظة وهم يلتقون بالأسود.
وقالت سكوت: "لقد قدمنا هذه التجربة منذ ما يقرب من عامين، وسلامة ضيوفنا والقطط الكبيرة هى الأولوية القصوى".
وذكرت أنه تم التبرع بقفص التصوير مع الأسود من جانب مصور ألمانى محترف يزور المحمية بشكل دورى، يقوم مهندس بفحصه بانتظام للتأكد من قدرته على حمل الوزن بأمان فى حالة قفز أسد فوقه.
وتوفر أسعار تذاكر الدخول إلى مكعب التصوير مع الأسود دخلا صغيرا للمحمية يساعدها بشكل مباشر فى إطعامها وحمايتها.
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