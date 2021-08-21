ثمنها 79 مليون دولار.. عرض شقة للبيع فى مانهاتن

جدة - نرمين السيد - وذكرت سكاى نيوز عربية نقلا عن "وول ستريت جورنال"، أن الشقة عرضت للبيع عام 2017 لقاء 110 ملايين دولار، لكن أحدا لم يقدم على شرائها، حيث أن برج وول وورث، بنى عام 1910 على الطراز القوطى، وظل لعقود أطول برج فى العالم، ويتكون من 57 طابقا، وطوله نحو 250 مترا.

وتقع الشقة الفاخرة أو الجناح فى الطوابق الخمسة الأخيرة من المبنى، بالإضافة إلى العلية التى فوقها، حيث أن للشقة مصعد خاص بها لا يستخدمه بقية سكان المبنى، وتوفر إطلالة بانورامية على مدينة نيويورك.

وقرر المطور العقارى بعدما فشلت خطط بيع الشقة العملاقة، تخفيض السعر، والاستعانة بمهندس معمارى متخصص فى التصميمات الغريبة، وبالفعل، قطع المهندس شوطا كبيرا فى تصميم شقة خارجة عن المألوف، إذ تألفت مثلا غرفة المعيشة من طابقين اثنين، تشبه إلى حد كبير اليخوت.