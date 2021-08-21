كينيا تطلق خدمة التاكسى الطائر فى العاصمة نيروبى

جدة - نرمين السيد - ويستهدف هذا التعاون تصميم شبكة تشغيل آمن للطائرات الكهربائية العمودية، حيث تعاقدت الشركة الكينية فى وقت سابق من هذا الشهر مع شركة إيفا التابعة لشركة تصنيع الطائرات البرازيلية إمبراير "Embraer SA" لتطوير بعض نماذج السيارة الطائرة لطرحها فى أسواقها الرئيسية، بحسب وسائل إعلام كينية اليوم.
وقالت شركة "إمبراير"البرازيلية، فى بيان لها بهذا الشأن، إن طائرة شركة "إيفا" يمكن أن تساهم فى تقليص مدة الرحلة بين مطار جومو كينياتا الدولى ومنطقة الأعمال المركزية فى نيروبى إلى ست دقائق بدلا من ستين دقيقة بالسيارات على الطرق الأرضية.
من جانبه ذكر أندريه شتاين، الرئيس التنفيذى لوحدة حلول النقل الجوى الحضرى التابعة لشركة إمبراير، أن طرح التاكسى الطائر سيوفر وسيلة نقل بديلة للركاب المتعجلين، كما سيساهم فى تعزيز حرية التنقل.
وتتميز طائرة "إيفا" الكهربائية المستخدمة كتاكسى طائر بأنها عديمة الانبعاثات الكربونية ويمكنها قطع مسافة طيران تبلغ مليون كيلومتر، كما أن مقاعدها مزودة بمظلات للاستخدام فى حالات الطوارئ.
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