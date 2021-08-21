نشر أول رواية طويلة من تأليف الذكاء الاصطناعى الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أكدت شركة (بارامبوك) للنشر فى كوريا الجنوبية أن أول رواية طويلة من تأليف الذكاء الاصطناعى المسمى "بيرامبونغ" سيتم نشرها فى المكتبات، يوم الأربعاء المقبل، تحت عنوان ترجمته التقريبية "العالم منذ الآن فصاعدا" باللغة الإنجليزية.





ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء يونهاب، اليوم السبت، فقد تم تطوير البرنامج من قبل شركة "دابومدا" المحلية الناشئة المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى وشركة "ناميسيو" معالجة اللغات الطبيعية. وقام المؤلف "كيم تيه-يون"، وهو خبير فى علوم الكمبيوتر أيضًا، بتوجيه برنامج الذكاء الاصطناعى لتأليف الرواية من خلال عمليات التعلم العميق، بعد أن حدد موضوع الرواية وخلفيتها وشخصياتها وتحكى الرواية قصة 5 شخصيات، وهم عالم رياضيات معاق، ورجل أعمال، وطبيب نفسى، وعالم فيزياء فلكية، وراهب بوذى، يحاولون اكتشاف أسرار الوجود البشرى، و نُشرت أول رواية من هذا القبيل فى العالم فى روسيا فى عام 2008.

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