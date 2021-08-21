جدة - نرمين السيد - وبحسب سبوتنيك، وضع جيف بيزوس، آلة تصنيع الآيس كريم، دخل قصره الواقع فى حى بيفرلى هيلز فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتنتج الآلة آيس كريم بـ 3 نكهات، هى الشوكولاته، والفانيليا، والتويست. وشاركت شركة "CVT Soft Serve" ومقرها مدينة لوس أنجلوس منشورا عبر حسابها على موقع "إنستجرام" حول شراء جيف بيزوس لعربة الآيس كريم. فيما لم تكشف الشركة كم كلفت آلة الآيس كريم الرئيس التنفيذى السابق لشركة "أمازون"، ومن المرجح أن تكون ضمن أحد ثلاثة منازل فى بيفرلى هيلز، خاصة وأن الشركة المصنعة لها "CVT" مقرها فى لوس أنجلوس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أغنى رجل فى العالم يشترى آلة لصنع آيس كريم فى قصره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.