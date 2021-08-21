OnePlus تطرح سماعات لاسلكية جديدة

جدة - نرمين السيد - وتميزت السماعات الجديدة، وبهيكل مقاوم للرطوبة، والغبار، فضلا عن أنها مجهزة بتقنيات حديثة قادرة على عزل الضوضاء الخارجية والأصوات التى تتراوح تردداتها ما بين 15 و40 ديسيبل.
حصلت هذه السماعات على تقنيات Dolby Atmos وLHDC التى توزع الأصوات بشكل ممتاز لتصل إلى أذن المستخدم بجودة عالية، فضلا عن ميزة Zen Air التى تصدر أصواتا خاصة تساعد المستخدم على الاسترخاء وتخفض معدلات التوتر لديه.
وزودت كل سماعة صغيرة من هذه السماعات بـ3 مايكروفونات صغيرة عالية الأداء لإيصال الصوت بدقة عالية أثناء المكالمات، إضافة إلى بطاريات داخلية تعمل مع ميزة الشحن السريع Warp Charge.
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