تونى غارن.. ألمانية جذبت بجمالها أنظار محبى الأزياء فى العالم

جدة - نرمين السيد - غارن ولدت، فى السابع من شهر يوليو عام 1992، وعرف اسمها بعدما وقعت عقدا مع كالفن كلاين فى عام 2008، وأيضًا مع ظهورها على مدرج عرض فيكتوريا سيكريت 2011 وحتى 2013 .

ولدت تونى غارن باسم أنطونيا غارن فى هامبورغ، ألمانيا، لأب يعمل فى مجال مصفاة للنفط، وأم "سيدة أعمال".

اكتشفت موهبتها فى عروض الأزياء وهى فى سن الـ 13، بعدها وقعت مع وكالة مون مانجمنت فى نيويورك، وانطلقت وبقوة.