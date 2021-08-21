واتس آب يطرح خيارًا أكثر مرونة قبل إخفاء الرسائل

جدة - نرمين السيد - وسيضيف "واتس آب" إمكانية حذف الرسائل بعد مرور 90 يوما، وهو ما يمنح المرسل المزيد من المرونة قبل اتخاذ قرار التخلص من رسالته.
وفى شهر نوفمبر الماضى، قدم "واتس آب" رسائل تختفى بعد 7 أيام، ثم قبل شهرين، وأضاف خيار رسائل "العرض مرة واحدة"، والتى تختفى إلى الأبد بعد مشاهدتها مرة واحدة، كما يوضح اسمها.
وبحسب ما أورده موقع "وابيتا إنفو"، فإن مستخدمى سيظهر أمامهم فى النهاية قائمة للاختيار ما بين وقف حذف الرسائل تماما، أو إخفائها بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما.
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