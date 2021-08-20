فيديو.. اتصال مفاجئ يحرج ميركل خلال لقائها بوتين فى الكرملين

جدة - نرمين السيد - تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لموقف محرج، اليوم الجمعة، خلال لقائها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الكرملين، بسبب اتصال مفاجئ تلقته خلال لقائها الرئيس الروسى.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، اضطرت المستشارة الألمانية إلى قطع الاتصال ومازحها الرئيس الروسى بعبارة "نحن على اتصال هاتفى دائم". ووصلت المستشارة الألمانية إلى موسكو اليوم الجمعة 20 أغسطس، فى زيارة من المرجح أن تكون آخر رحلة لها إلى روسيا بهذه الصفة. جدير بالذكر، أن ألمانيا ستنتخب، فى 26 سبتمبر القادم، مستشارا جديدا للبلاد؛ خلفا لميركل، التى أعلنت، فى نهاية 2018، أنها لن تترشح لولاية خامسة.

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