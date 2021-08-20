شركة اتصالات أمريكية تكتشف اختراق بيانات 53 مليون عميل

جدة - نرمين السيد - قالت شركة "تى موبايل" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تحقيقا جاريا فى خرق للبيانات، كشف وصول متسللين إلى معلومات شخصية لـ5.3 مليون عميل إضافى، ما رفع العدد الإجمالى للأشخاص المتضررين إلى أكثر من 53 مليونا.





أعلنت "تى موبايل" التى تعد ثالث أكبر شركة اتصالات خلوية فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أن البيانات الشخصية لأكثر من 40 مليون عميل سابق ومحتمل سُرقت إلى جانب بيانات 7.8 مليون عميل حالى للشركة، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

فى آخر تحديث لها حول الواقعة، والذى يأتى بعد أيام من قيام لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، بفتح تحقيق فى الاختراق، كشفت الشركة أنها حددت 5.3 مليون مشترك لاسلكى إضافى تأثروا بالخرق بالإضافة إلى 667 ألف حساب آخر من حسابات سابقة للعملاء.

وأضافت أن البيانات تشمل العناوين وتواريخ الميلاد وأرقام هواتف العملاء، لكن ليس لديها ما يشير إلى أن البيانات التى تم الوصول إليها تحتوى على معلومات مالية مثل بطاقات الائتمان أو بيانات الدفع الأخرى.

رفع بعض عملاء الشركة دعوى قضائية ضدها فى وقت متأخر من ليلة الخميس فى محكمة سياتل الفيدرالية، قائلين فى دعوى جماعية مقترحة أن الهجوم الإلكترونى ينتهك خصوصيتهم ويعرضهم لخطر أكبر من الاحتيال وسرقة الهوية.