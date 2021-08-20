فيديو- داخل الكنيسة.. اعتقال رئيس عصابة كولومبى أثناء حفل زواجه

جدة - نرمين السيد - ونشرت الحكومة الكولومبية مقطع فيديو يوثق ضباط مكافحة عصابات المخدرات وهم يقتربون من سانتانا، البالغ 24 عاما والمعروف بلقب "الخنجر" لوحشيته، بينما هو يقف بالقرب من هيكل الكنيسة مرتديا بدلة زفاف داكنة ويتبادل وعود الزواج.
ورد رئيس عصابة المخدرات، الذى كان يرتدى بدلة زفاف داكنة على اعتقاله بابتسامة بينما يخبره المدعون أنه تم القبض عليه.
و"الخنجر" هارب من العدالة منذ عام 2017 ويعتقد أنه كان مختبئا فى منطقة جبلية فى ولاية أنتيوكيا الكولومبية.
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