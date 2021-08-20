جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن أى شخص يريد واجهة سهلة للسائق لهاتف أندرويد عليه استخدام وضع القيادة فى مساعد جوجل المتوفر على خرائط جوجل، أو واجهة Android Auto الأصلية المتوفرة فى سيارات محددة.
وقالت جوجل فى بيان: "بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون تجربة الهاتف -تطبيق أندرويد أوتو للجوال- سيتم نقلهم إلى وضع القيادة فى مساعد جوجل، اعتبارًا من Android 12، سيكون وضع القيادة فى مساعد جوجل Google Assistant بمثابة تجربة قيادة مدمجة على الهاتف المحمول، ليس لدينا حاليًا مزيد من التفاصيل لمشاركتها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع طرح نظام تشغيل أندرويد 12.. جوجل تغلق Android Auto على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.