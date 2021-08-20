وقال كريج، فى تصريحات له، إنه لا يخطط لترك ثروته لأبنائه، مشيراً إلى أن قدوته فى هذا الأمر هو رجل الأعمال الشهير الراحل أندرو كارنيجى، الذى تبرع بأكثر من 90% من ثروته قبل وفاته، وفقا لموقع "insider".
وأضاف: "أليس هناك قول مأثور مفاده أنك إذا مت غنياً، فقد فشلت؟.. أنا أعتقد بالفعل أن مسألة الميراث هى مسألة كريهة للغاية.. وفلسفتى هى التخلص منه أو التخلى عنه قبل الوفاة"، مؤكدا "الخصوصية جزء مهم للغاية من حياتى، وكونى من المشاهير يجعلنى أشعر بالتوتر فى الواقع".
يذكر أن فيلم كريج الأخير "No Time To Die"، التابع لسلسلة أفلام "جيمس بوند"، من المفترض أن يتم عرضه فى 30 سبتمبر المقبل.
وأكمل النجم العالمى دانيال كريج 15 عاماً فى تجسيد شخصية العميل البريطانى السرى جيمس بوند، فى سلسلة من الأفلام، بدأت عام 2006 بتجسيد للشخصية فى فيلم "Casino Royale"، الذى شهد تصويره فترة طويلة حيث إنه كان العمل الأول للنجم صاحب الـ53 عاماً فى سلسلة بوند.
وفى تفاصيل جديدة نشرتها صحيفة "ديلى ميل" ونقلتها من مقابلة للنجمة العالمى كريج، التى تحدث فيها بعد 15 عاماً، عن سبب عودته للمشاركة من جديدة فى سلسلة جيمس بوند ومشاركته فى فيلم "No Time to Die"، بعد أن كانت عودته صعبة بسبب تعرضه لإصابة فى الغضروف فى فيلم "Specter" الذى عرض فى 2015.
واعترف النجم العالمى فى مقابلته الأخيرة، أن تعلقه بشخصية "Vesper"، التى ظهرت معه فى فيلم "Casino Royale"، هو سبب عودته للجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، حيث إنه وقع فى حبها فى فيلمه الأول، حيث إنه كان الحب الوحيد له فى السلسلة وسرعان ما عاد من جديد للوقوع فى الحب بالجزء الجديد وهو ما أثار اهتمامه فى السناريو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطل أفلام جيمس بوند يحرم أبناءه من الميراث بعد بلوغ ثروته 116مليون استرلينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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