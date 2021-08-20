فيديو.. حكم فى هندوراس يشهر مسدسه فى وجه الجماهير

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقارير صحفية من هندوراس، فإن بداية القصة تعود إلى مباراة فى بطولة للهواة فى منطقة "كوبان" غرب هندوراس، حيث شهدت عدة اعتراضات من جانب الفريق الخاسر للقاء.
وعقب نهاية المباراة، اقترب لاعبو وجماهير الفريق المضيف، والذى خسر اللقاء، من الحكم، موجهين الاتهامات له بظلمهم وتسببه فى خسارتهم، ويبدو أن الحكم شعر بأن هناك خطرا على حياته، مع وجود إمكانية للاعتداء عليه، ليظهر فى لقطة غريبة الأطوار، وهو يمسك بمسدس فى يده.
وعلى الفور، بدأ لاعبو وجماهير الفريق الخاسر فى الابتعاد، بعد رؤيتهم للمسدس فى يد الحكم، فى لقطة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
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